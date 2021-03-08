Sabatini: "Prandelli? Si deve interrogare sulle sue responsabilità"

Sabatini ha parlato del tecnico della Fiorentina, Cesare Prandelli.

Il giornalista Sandro Sabatini è intervenuto su Radio Sportiva

Queste le sue dichiarazioni: Prandelli? "Con il massimo rispetto per l’allenatore e la sua storia, si deve interrogare sulle sue responsabilità. Credo che il meglio l’abbia già dato. Però il discorso sulla Fiorentina è più ampio e riguarda anche le scelte fatte sul mercato in questi ultimi due anni. Basti pensare all’acquisto dell'attaccante russo Kokorin a gennaio".

LEGGI LE DICHIARAZIONI DI GALLI

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