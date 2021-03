Galli: “Il Parma aveva un sacco di attaccanti, noi dobbiamo pregare che Vlahovic non prenda il raffreddore”

Ai microfoni di Lady Radio ha parlato il dirigente ed ex viola Giovanni Galli:

“Stagione costruita male, sviluppata negativamente e proseguita peggio. Ieri abbiamo guadagnato un punto sul Torino, questa l’unica cosa positiva in mezzo a tantissimi dubbi. Poi mi chiedo, il Parma in attacco ha iniziato con Karamoh-Gervinho e nel secondo tempo ha messo Man, Mihaila e Inglese avendo anche Pellè in panchina. Noi se Vlahovic prende un raffreddore chi mettiamo? Ritorno Iachini? Impossibile fare previsioni, comunque continuo a pensare che in società non sia stata recepita la gravità della situazione. Personalmente sono molto preoccupato in ottica salvezza, soprattutto per il calendario”.

CORVINO: “CON ME LA FIORENTINA NON HA MAI LOTTATO PER LA SALVEZZA DALL’INIZIO ALLA FINE DEL CAMPIONATO”