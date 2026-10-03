Sabatini: "Mancini è stato il migliore in campo, in Italia volevano chiunque al suo posto, ricordiamolo"

Il giornalista ha parlato della partita pareggiata dagli azzurri in Francia

Sul suo canale Youtube Sandro Sabatini ha fatto i complimenti a Mancini dopo il pareggio con la Francia: "In Italia andavano bene tutti tranne lui perché lui aveva tradito, invece ha dimostrato già di aver riportato la squadra al gioco dell'anno dell'Europeo. Finalmente abbiamo rivisto una squadra che sa soffrire e giocare con un campione in porta come Donnarumma che ha parato ogni tiro dei francesi in modo notevole. Abbiamo meritato il pareggio e abbiamo pure chiuso in attacco con un'occasione per Kean, poteva essere un massacro ed invece abbiamo fatto una prova convincente in cui siamo andati testa a testa con una delle top 3 al mondo."

Prosegue: "Mancini ha fatto le scelte giuste senza guardare in faccia i giocatori perché Frattesi stava meglio di Barella e gioca lui. Kayode non è solo atletica, è uno che sa giocare e avrà una bella concorrenza con Palestra. Bella coppia centrale con Scalvini e Bastoni, perfetti a completarsi."