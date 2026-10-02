Fagioli prende le chiavi dell'Italia. Mancini: "Ha tanta qualità, può fare il regista o la mezz'ala"

Il centrocampista diventa una delle pedine centrali della Nazionale dopo la prestazione positiva contro la Francia

Queste dichiarazioni di Roberto Mancini pronunciate stasera al termine dell'1-1 tra Francia e Italia allo Stade de France rilasciate ai microfoni della Rai e in conferenza stampa nel post-partita.

"La Francia è una squadra fortissima e lo sapevamo, ma stasera abbiamo dimostrato che l'Italia ha trovato una sua identità e una struttura logica. Abbiamo retto il confronto a viso aperto in casa loro e nel finale abbiamo provato anche a vincerla."

Sulla prestazione di Nicolò Fagioli e sulla scelta di affidargli la maglia numero 10 e le chiavi del centrocampo:

"Sotto l'aspetto del palleggio e della qualità avevamo bisogno di alzare il livello. A Nicolò ho consegnato la maglia numero 10 e gli ho chiesto di giocare con tranquillità e personalità, proprio come sa fare lui. Può agire da regista e da mezzala d'impostazione, un po' come faceva Verratti nel nostro primo ciclo. Ha tanta qualità, sa gestire la pressione e ci permette di uscire puliti dal primo palleggio. Ci vuole tempo per far crescere questi ragazzi, ma la strada è quella giusta."