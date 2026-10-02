Buona prova di Fagioli, 6,5 in pagella! 90’ in campo per il centrocampista della Fiorentina

Nei disimpegni mostra la sua abilità, si sacrifica per limitare il potenziale dei francesi

Sulla sua qualità non ci sono dubbi, prestazione da 6,5 in pagella per Nicolò Fagioli con la maglia dell’Italia nel big match contro la Francia di Zidane. 90’ in campo per il calciatore della Fiorentina, che poi esce per fare spazio a Scamacca dopo l’espulsione di Upamecano.

Siamo abituati a vedere un calciatore molto più al centro del gioco, a dare il “la” alle azioni, ma oggi si è dovuto sacrificare, correndo dietro agli avversari per limitarli nel loro potenziale. Buona prova la sua nei disimpegni, dove ha mostrato tutta la sua abilità. Nel secondo tempo cala un po’ dal punto di vista fisico. Purtroppo dal suo fallo, che gli è costato l’ammonizione, arriva la perla dell’1-0 della Francia firmata Olise.

I numeri della partita di Fagioli

Nicolò Fagioli in questa partita ha effettuato 3 passaggi chiave, 1/1 gli appoggi riusciti, 2 i passaggi filtranti, 37/42 i passaggi riusciti, 55 i palloni toccati e ben 8/11 i passaggi con successo nel terzo finale. Numeri pertanto che confermano la buona prova del numero 10 dell’Italia.