Bucchioni attacca L'Équipe: "Il 4 a Fagioli non ha senso, Nicolò ha fatto una prestazione diligente"
Il punto di Enzo Bucchioni dopo la partita dell'Italia in Francia
Ai microfoni di Radio Bruno, Enzo Bucchioni ha analizzato il momento della Nazionale italiana e la situazione in casa Viola in vista della trasferta di Genova: "Bisogna riconoscere lo spirito ritrovato. Ieri sera si è vista una partita molto italica per cultura calcistica, con la capacità di soffrire, di difendere strenuamente e di ripartire negli spazi con principi moderni".
L'attacco a L'ÉQUIPE: "Ha dato quattro a Fagioli, un voto che non ha senso. Ha fatto una prestazione diligente, gestendo palloni scomodi in un contesto difficile. Il suo voto è 6/6+. Sta raccogliendo l'eredità di Verratti nel centrocampo del 2021".
Su Beto e Pellegrino: "Pellegrino ha qualcosa in più nei movimenti, nella cattiveria e nella fisicità, oltre al morale alto per i gol segnati. Beto deve ancora inserirsi ma offre soluzioni diverse, utili a partita in corso o con i doppi centravanti. In Pellegrino vedo inoltre maggiore prospettiva".
Su Thiago Gabriel: "Sta facendo un ottimo campionato, ha personalità e buoni piedi, ma bisogna capire se a gennaio il club farà investimenti mirati per blindare un reparto che necessita di maggiore leadership. Serve un centrale che guidi la difesa alla Gonzalo Rodriguez. E poi il portoghese gioca nel Lecce. Come Pongracic potrebbe subire il grande salto".