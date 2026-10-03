Influencer contro Mastantuono: "La peggior truffa della storia". Franco risponde in musica: "Poveraccio"

Franco Mastantuono risponde alle critiche con una canzone

Le critiche nei confronti di Franco Mastantuono arrivano anche dall’Argentina. Tra le voci più dure c’è quella dell’influencer Roberto Galati, intervenuto durante il programma Paren La Mano, dove ha espresso un giudizio molto pesante sul talento della Fiorentina.



"So che mi odieranno tutti per quello che sto per dire, ma per me Mastantuono è la peggior truffa della storia del calcio", ha dichiarato Galati.



Mastantuono non ha risposto direttamente alle parole dell’influencer, ma poco dopo ha pubblicato una storia sul proprio profilo Instagram. Il giocatore ha condiviso un riferimento alla canzone Pobre Tipo (tradotto: poveraccio) accompagnandolo con alcune strofe del brano:

"Te equivocaste, te la creíste. Sabemos el tiempo dice la verdad, veo que te sorprendiste. Va por las radios como despechado, mostrando dolor. Y por los diarios dice que somos de lo peor”.

"Ti sei sbagliato, ci sei cascato. Sappiamo che il tempo racconta la verità, vedo che sei rimasto sorpreso. Vai per le radio come disilluso, mostrando dolore. E sui giornali dici che siamo i peggiori".