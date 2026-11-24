Sabatini: "La Fiorentina dia le chiavi in mano a Fagioli per salvarsi sennò retrocede stavolta"
Il giornalista ha parlato del tracollo viola di Monza
Sul proprio canale YouTube, il giornalista Sandro Sabatini ha commentato duramente il pesante ko della Fiorentina in Brianza, battuta 3-0 dal Monza, analizzando tanto l'andamento del match quanto le scelte tattiche di Vanoli:
L'analisi del match e il sostegno dei tifosi
«Sull'azione del penalty tutti guardano solo alla conclusione e al tocco di braccio di Oulaï, ma a monte c'è un movimento da vero centravanti di Varela che manda completamente fuori tempo Dragusin. In occasione del raddoppio brianzolo mi sono alzato ad applaudire: dal vivo è stata un'azione meravigliosa. Nella Fiorentina, invece, vedi Mastantuono che punta l'uomo, torna indietro e rallenta; Pellegrino attacca la profondità e si smarca, ma non viene mai servito perché si preferisce sempre ricominciare dal playmaker. Mi dispiace sinceramente per i sostenitori viola: erano in duemila, di lunedì sera, e hanno incitato la squadra per tutta la gara, creando un'atmosfera quasi casalinga».
Il nodo Fagioli e gli errori di Vanoli
«Avevo fatto un pronostico chiaro: con Fagioli in campo sarebbe stata vittoria esterna, senza di lui vittoria interna o pareggio. Come è finita? A me fa piacere che Vanoli sieda sulla panchina gigliata, ma se schiera Njie sulla corsia mancina quando rende al meglio a destra e commette certi pasticci tattici, non ci siamo. A Firenze sembra che molti considerino Fagioli il problema principale: se vogliono conquistare la salvezza devono consegnargli la regia della squadra, altrimenti facciano pure di testa loro. È il mio suggerimento. Continuino pure a prendersela con Fagioli, poi però voglio vedere chi sarà in grado di far girare il pallone. Ndour, ad esempio, quanti tocchi fa ogni volta che riceve palla? Almeno cinque».