Sul proprio canale YouTube, il giornalista Sandro Sabatini ha commentato duramente il pesante ko della Fiorentina in Brianza, battuta 3-0 dal Monza, analizzando tanto l'andamento del match quanto le scelte tattiche di Vanoli:

L'analisi del match e il sostegno dei tifosi

«Sull'azione del penalty tutti guardano solo alla conclusione e al tocco di braccio di Oulaï, ma a monte c'è un movimento da vero centravanti di Varela che manda completamente fuori tempo Dragusin. In occasione del raddoppio brianzolo mi sono alzato ad applaudire: dal vivo è stata un'azione meravigliosa. Nella Fiorentina, invece, vedi Mastantuono che punta l'uomo, torna indietro e rallenta; Pellegrino attacca la profondità e si smarca, ma non viene mai servito perché si preferisce sempre ricominciare dal playmaker. Mi dispiace sinceramente per i sostenitori viola: erano in duemila, di lunedì sera, e hanno incitato la squadra per tutta la gara, creando un'atmosfera quasi casalinga».