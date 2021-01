Dalla Russia, Kokorin è un’eterna promessa, sono 10 anni che le nostre aspettative vengono deluse

“Alexander Kokorin è una figura speciale del nostro calcio. Un’eterna promessa, un giocatore sempre giovane che sta sempre per iniziare a segnare, ma che nel frattempo compirà 30 anni fra due mesi”. Inizia così l’articolo del collega Oleg Koshelev sull’edizione cartacea del quotidiano russo Sport Express in merito alla partenza dell’attaccante verso la Fiorentina: “Sono più di 10 anni che aspettiamo che inizia a giocare seriamente, ma solo in una stagione ha segnato più di dieci gol in un campionato e le nostre aspettative sono sempre state deluse. – continua Koshelev – In Italia probabilmente guardano Kokorin attraverso gli occhi di Capello, Mancini e Spalletti, che lo consideravano tutti un ragazzo dotato e dal grande futuro. La loro decisione di puntare su Kokorin appare strana, per non dire avventurosa”. Lo scrive TMW.

