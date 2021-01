Shmarov su Kokorin: “Fiorentina? Scelta giusta ma non so se è pronto per la Serie A. Età? Non conta”

L’ex attaccante dello Spartak Mosca Valery Shmarov dalle colonne di Sovetsky Sport ha commentato il trasferimento di Alexander Kokorin alla Fiorentina: “Penso che sia una scelta giusta, doveva cambiare aria per rilanciare la propria carriera. Tutti sanno che è un giocatore forte, solo che qui allo Spartak non ha funzionato. Se sia pronto per la Serie A nessuno può dirlo, anche perché dovrà adattarsi essendo alla sua prima esperienza lontano dalla Russia. Però è socievole, parla inglese e se riuscirà a mostrare le proprie qualità in campo tutto diventerà più semplice per lui. – continua Shmarov soffermandosi anche sull’età dell’attaccante – Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo dimostrano che l’età non conta se ami il calcio. Kokorin deve dimostrare orgoglio, carattere e di avere grande motivazione in questa sua nuova avventura. Credo che il suo inizio sarà complicato perché non sappiamo in che stato di forma si trovi e perché il campionati italiano è in pieno svolgimento”. Lo scrive TMW.

