di Lisa Grelloni

Sono numerose ed insistenti le voci che vedono la Fiorentina davvero vicina a Daniele Rugani. In realtà il suo addio alla Juventus non è poi così scontato. Al momento non ci sono stati contatti con la Fiorentina sebbene alla dirigenza viola il calciatore piace, ha tecnica ed un’esperienza internazionale. Un grosso problema per la Fiorentina è che Rugani percepisce alla Juventus un ingaggio molto alto.

Il difensore ad oggi non è nella lista dei partenti della Juventus, se i bianconeri però dovessero decidere di tenere la “vecchia retroguardia” e di acquistare nuovi giovani, probabilmente il calciatore nelle file juventine da ben cinque anni verrebbe ceduto. In questo caso, seppure al calciatore piace l’idea Fiorentina, visto che con il cambio proprietà sta divenendo un club ambizioso e appetibile, essa verrebbe dopo di diversi club esteri che giocano la Champions League perchè in questo momento non è un top club secondo il giocatore.

La Juventus potrebbe anche pensare di inserirlo come contropartita nella trattativa di Federico Chiesa, sperando di abbassare le pretese cash del club viola, una proposta che però difficilmente verrebbe accettata dalla Fiorentina…