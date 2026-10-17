Rubino non si ferma: gol al Modena di Galloppa e seconda rete consecutiva. Vince la Carrarese 2 a 1
Nel settimo turno di Serie B, la Carrarese vince 2 a 1 contro il Modena di Galloppa, la rete del 2 a 0 la segna Tommaso Rubino
A cura di Redazione Labaroviola
17 ottobre 2026 19:15
Segna ancora Rubino, dopo il gol contro il Padova segna anche contro il Modena, squadra allenata dal suo ex allenatore Galloppa. La Carrarese porta a casa la vittoria, vincendo contro il Modena per 2 reti a 1.
L'attaccante in prestito dalla Fiorentina ha segnato la rete del 2 a 0 al 52' minuto, dopo una manovra della squadra di casa, la palla arriva a Rubino che fintando due volte il tiro fa sedere due avversari e calcia in rete.