Rottura Chiesa-Juventus, chiesti 8 milioni a stagione, il club bianconero gli sbatte la porta in faccia

Gelo tra Federico Chiesa e la Juventus. Per rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2025, l’agente del 25enne attaccante ex Fiorentina ha chiesto un aumento d’ingaggio da 5 a 8 milioni di euro netti all’anno. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il club bianconero ritiene eccessiva la richieste e anzi valuta una sua cessione già nel prossimo mercato estivo. Gli estimatori saranno forse meno rispetto all’anno scorso, ma non mancano. Il Bayern aveva cominciato a sondare ‘idea di portarlo a Monaco qualche mese fa. E per i ricchi della Premier il prezzo di partenza (circa 40 milioni di euro) è di certo invitante.

