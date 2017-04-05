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Rossi torna a segnare e vede di nuovo l'Italia. Il Torino ci pensa...

L'eco della tripletta contro il Las Palmas è arrivato fino in Italia, e il Toro sta cercando un partner per Belotti...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 aprile 2017 20:26
Rossi torna a segnare e vede di nuovo l'Italia. Il Torino ci pensa... -
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Secondo quanto riportato da Tuttosport pare che nel futuro di Giuseppe Rossi possa esserci un clamoroso ritorno in Italia. Tra i rumors che si susseguono certo è che la tripletta rifilata al Las Palmas con la maglia del suo Celta Vigo ha fatto rumore, e non poco. L'eco della grande prestazione dell'attaccante in scadenza con la Fiorentina è arrivato fino in Italia e in particolar modo dalle parti di Torino.

Pare infatti che i granata, alla ricerca di un partner da affiancare ad Andrea Belotti nella prossima stagione, abbiano messo gli occhi proprio su Rossi. Stando alle indiscrezioni i contatti sarebbero già avviati, con il Torino che non dovrebbe far altro che negoziare i termini contrattuali con l'entourage del giocatore.

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