Rossi all'aeroporto: "Grazie Firenze, mi dispiace andare via. Sousa mi ha detto..."

Rossi ai saluti prima di partire: "Lascio una bellissima città con grandissimi tifosi

Rossi ha parlato all'aeroporto di Peretola prima di partire per la Spagna e cominciare la sua nuova avventura al Celta Vigo, queste le parole dell'ormai ex giocatore della Fiorentina:

"Dispiace partire e lasciare la Fiorentina, lascio una grandissima e bellissima città con grandissimi tifosi innamorati della squadra, il popolo viola mi ha sempre appoggiato fino alla fine. Lascio grandi compagni. Non ho assolutamente rimpianti. La partita del 4-2 alla Juve? È stata una partita che resterà nella storia. Paulo Sousa? Il mister mi ha fatto un bocca al lupo per la mia nuova esperienza. Ora si inizia una nuova avventura al Celta Vigo. Voglio ringraziare tutti i tifosi per l'amore di questi anni, non verranno dimenticati"