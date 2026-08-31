Romano: "Zirkzee rischia di restare a Manchester, la Juventus stringe per Woltemade in attacco"
La punta olandese non arriverà nemmeno a Torino dopo aver perso la possibilità viola
Un colpo di scena improvviso scuote il calciomercato in attacco. Stando alle indiscrezioni raccolte da Fabrizio Romano, la Juventus avrebbe raggiunto un'intesa di massima sull'ingaggio con Nick Woltemade, centravanti classe 2002 di proprietà del Newcastle.
Il centravanti tedesco ha già dato la sua completa disponibilità per il trasferimento a Torino. Sul fronte delle uscite, invece, i bianconeri hanno chiuso l'accordo per la cessione di Jonathan David all'Atletico Madrid. Ora la dirigenza juventina intende definire gli ultimi dettagli con i Magpies, trattando sulla base di un prestito.
Questo scenario complica pesantemente i piani di Joshua Zirkzee: dopo aver rifiutato la proposta della Fiorentina nella speranza di un affondo bianconero, l'attaccante olandese rischia seriamente di rimanere privo di alternative e di dover restare al Manchester United da separato in casa.