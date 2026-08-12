Romano: "Vlahovic ritrova Italiano come a Firenze, 10 milioni annui+10 come premio alla firma"

L'attaccante serbo riparte dal Besiktas di Italiano

Dal bianco e nero della Juventus a quello del Besiktas: pare sia giunta al capolinea la telenovela sul futuro di Dusan Vlahovic, pronto a ritrovare il tecnico con cui ha condiviso una delle parentesi più esaltanti della sua carriera.

L'intesa con il club turco Stando a quanto rivelato da Fabrizio Romano, l'attaccante serbo e il suo entourage avrebbero espresso gradimento per il progetto della società di Istanbul, oggi guidata da Vincenzo Italiano.

L'esperto di mercato ha fatto il punto sull'evoluzione del dialogo tra le parti: "Gli ultimi contatti verbali hanno portato all'accordo: si tratta di un contratto triennale - 10 milioni annui più 10 milioni alla firma - e si aspetta solo il 'sì' definitivo del serbo".

Un passaggio che sancirebbe l'addio alla Serie A dopo otto stagioni, con il giornalista che ha aggiunto: "Nelle prossime 48 ore dovrebbe sbarcare in Turchia".

L'incrocio con Italiano Un elemento chiave nel buon esito dell'operazione è la presenza in panchina di Vincenzo Italiano, la guida tecnica capace di valorizzarne al massimo il potenziale ai tempi della Fiorentina, dove il centravanti mise a segno 20 reti in 24 gare prima del passaggio a Torino nell'inverno del 2022.

In merito all'impatto dell'allenatore e al percorso dell'attaccante, Romano ha sottolineato: "Senza dubbio, uno dei fattori decisivi nella trattativa è la presenza di Italiano, l'allenatore che più di tutti ha saputo tirar fuori il meglio dal serbo", ricordando come, dopo il periodo in calo a Torino, "al Besiktas l'obiettivo sarà quello di tornare ai vecchi fasti, visti proprio all'ombra della Curva Fiesole".