Romano riporta: "Lang pronto ad accettare l'Ajax", non sarà lui l'esterno che manca a Grosso

L'esterno napoletano tornerà in patria

Non sarà Noa Lang il rinforzo per l'attacco che Fabio Paratici regalerà a Fabio Grosso prima del gong finale del calciomercato. La Fiorentina si è infatti tirata fuori dalla corsa al giocatore del Napoli che, forte di un precampionato giocato ad alti livelli, sta ora prendendo in considerazione diverse proposte, con un club in netta posizione di vantaggio. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, in cima alla lista delle preferenze c'è l'Ajax, pronto a sferrare l'assalto definitivo non appena si libererà una casella nel proprio reparto avanzato. Appaiono invece più defilate le altre pretendenti: l'Atalanta non convince a causa di un'offerta basata sul prestito che scontenta sia il calciatore sia la società partenopea, mentre per il Galatasaray l'esterno rappresenta solamente una soluzione di riserva rispetto ai primi veri obiettivi della lista, identificati in Rafael Leão e Gabriel Martinelli.