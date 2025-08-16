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Romano: “L’Atalanta offre 12 milioni per Gosens. No della Fiorentina”

Secondo l’esperto di mercato Fabrizio Romano, l'Atalanta ha avanzato una prima offerta da 12 milioni alla Fiorentina, che però al momento fa muro: Gosens è considerato un giocatore chiave del progetto...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 agosto 2025 11:11
Romano: “L’Atalanta offre 12 milioni per Gosens. No della Fiorentina” - Firenze, Viola Park, 25.07.2025, Fiorentina-Carrarese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Viola Park, 25.07.2025, Fiorentina-Carrarese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Secondo l’esperto di mercato Fabrizio Romano, l'Atalanta ha avanzato una prima offerta da 12 milioni alla Fiorentina, che però al momento fa muro: Gosens è considerato un giocatore chiave del progetto viola. È il grande obiettivo per la fascia sinistra della Dea.

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