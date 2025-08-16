Romano: “L’Atalanta offre 12 milioni per Gosens. No della Fiorentina”

Secondo l’esperto di mercato Fabrizio Romano, l'Atalanta ha avanzato una prima offerta da 12 milioni alla Fiorentina, che però al momento fa muro: Gosens è considerato un giocatore chiave del progetto...

Secondo l’esperto di mercato Fabrizio Romano, l'Atalanta ha avanzato una prima offerta da 12 milioni alla Fiorentina, che però al momento fa muro: Gosens è considerato un giocatore chiave del progetto viola. È il grande obiettivo per la fascia sinistra della Dea.