Romano annuncia: “Il Genoa dice no ai 25 milioni della Fiorentina. Gudmundsson resta”

Dopo il pessimismo delle ultime ore, a mezz’ora dal termine della finestra di calciomercato il noto giornalista Fabrizio Romano ha comunicato che Gudmundsson non sarà un giocatore della Fiorentina. Il Genoa, infatti, ha rifiutato l’ultima offerta da 22 milioni di euro più 3 di bonus della società viola, che ha quindi deciso di non affondare il colpo per portare l’islandese in riva all’Arno.

🚨🔴🔵 Albert Gudmundsson stays at Genoa. Final proposal from Fiorentina worth €22m plus €3m add-ons has been rejected.

Gudmundsson will stay at Genoa until the end of the season and then he could leave in case of important proposal in the summer. pic.twitter.com/VURMvSfLot

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 1, 2024