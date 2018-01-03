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Corvino pronto a vendere subito Badelj a poco per non perderlo a zero: Roma o Siviglia in pole

Il futuro di Milan Badelj alla Fiorentina è sempre più incerto. Secondo quanto afferma l'edizione odierna de La Nazione, infatti, Pantaleo Corvino non vorrebbe perdere soldi e pur di guadagnare qualco...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 gennaio 2018 10:11
Corvino pronto a vendere subito Badelj a poco per non perderlo a zero: Roma o Siviglia in pole - Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Badelj
Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Badelj
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Il futuro di Milan Badelj alla Fiorentina è sempre più incerto. Secondo quanto afferma l'edizione odierna de La Nazione, infatti, Pantaleo Corvino non vorrebbe perdere soldi e pur di guadagnare qualcosa sarebbe pronto a venderlo low cost gia in questa sessione di mercato e le pretendenti non mancano. Dopo Roma e Milan è arrivata infatti anche la Lazio ma il croato vuole giocare la Champions e per questo i giallorossi, insieme al Siviglia di Montella, sarebbero le due squadre favorite per il trasferimento del mediano gigliato.

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