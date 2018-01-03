Corvino pronto a vendere subito Badelj a poco per non perderlo a zero: Roma o Siviglia in pole

Il futuro di Milan Badelj alla Fiorentina è sempre più incerto. Secondo quanto afferma l'edizione odierna de La Nazione, infatti, Pantaleo Corvino non vorrebbe perdere soldi e pur di guadagnare qualco...

Il futuro di Milan Badelj alla Fiorentina è sempre più incerto. Secondo quanto afferma l'edizione odierna de La Nazione, infatti, Pantaleo Corvino non vorrebbe perdere soldi e pur di guadagnare qualcosa sarebbe pronto a venderlo low cost gia in questa sessione di mercato e le pretendenti non mancano. Dopo Roma e Milan è arrivata infatti anche la Lazio ma il croato vuole giocare la Champions e per questo i giallorossi, insieme al Siviglia di Montella, sarebbero le due squadre favorite per il trasferimento del mediano gigliato.