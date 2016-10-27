Roma choc, rottura legamento crociato per Alessandro Florenzi

L'infortunio è stato rimediato nel corso della partita tra Sassuolo e Roma

Brutta notizia per la Roma e soprattutto per Alessandro Florenzi, il calciatore della nazione italiana nel corso della partita di ieri tra Sassuolo e Roma ha rimediato un brutto infortunio che subito ha fatto temere il peggio. Il giocatore, trasferito subito a Roma, visitato nella notte a Villa Stuart, ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Questo il comunicato del club: "Dopo l'infortunio che lo ha costretto a lasciare il campo durante Sassuolo-Roma, Florenzi nella notte è stato sottoposto ad indagini strumentali che hanno messo in evidenza la rottura del Legamento Crociato Anteriore del ginocchio sinistro. Il giocatore sarà sottoposto in giornata ad intervento chirurgico".