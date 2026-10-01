Roggi: "Kayode non è un rimpianto, la Fiorentina ha giocatori forti come lui nel ruolo di terzino"

L'ex terzino viola ha parlato dell'exploit di Kayode

Intervenuto durante il Pentasport su Radio Bruno, l'ex difensore della Fiorentina Moreno Roggi si è espresso sull'inizio di stagione dei gigliati, analizzando nel dettaglio la situazione dei singoli calciatori.

Nessun rimpianto per Kayode

Sulla recente cessione del giovane terzino, Roggi ha dichiarato: «È stato venduto per un'ottima cifra. Con il senno del poi è facile parlare, ma ogni decisione è figlia del momento. Concentriamoci sui giocatori che sono ancora in viola, che sono altrettanto forti».

Il rilancio di Fagioli

L'ex calciatore si è poi soffermato sul grande impatto di Nicolò Fagioli, ritornato protagonista dopo un mercato incerto: «Anche Fagioli pochissimo tempo fa era destinato ad andare via, anche perché non rientrava nel gioco di Grosso. Con Vanoli è ritornato basilare. Questo è un giocatore da nazionale, e si vede da come sta giocando».

Le attese su Atta e Oulai

Infine, Roggi ha espresso il suo parere su chi ha trovato meno spazio o deve ancora ingranare: «Mi aspetto molto di più da Atta. Mi piacerebbe vedere giocare Oulai con più continuità, magari vicino a Fagioli. È un giocatore che mi piace tantissimo, ha un temperamento da lottatore. Arriverà il momento in cui li vedremo insieme».