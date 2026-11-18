Rivolta Popolare "Rocco Commisso non rappresenta Bagno a Ripoli". Proteste contro l'intitolazione della fermata

A Bagno a Ripoli monta la protesta che contesta la scelta del sindaco Pignotti e chiede un percorso partecipativo per decidere il nome della fermata della tramvia

Il capolinea della tramvia a Bagno a Ripoli, situato vicino al Viola Park, sarà dedicato a Rocco Commisso, patron della Fiorentina scomparso pochi mesi fa. Eppure c'è chi non è d'accordo e non vorrebbe il nome dell'italo-statunitense per la fermata. Un gruppo di persone ha avviato una raccolta firme online dal titolo "No a intitolare a Commisso il capolinea della Tramvia a Bagno a Ripoli", la petizione è attiva sul sito change.org e a oggi conta più di ottocento firmatari, a fronte si un obiettivo finale stimato a mille persone che firmano la richiesta.

Era piena estate quando il sindaco ripolese Francesco Pignotti aveva annunciato che la fermata avrebbe portato il nome di Commisso. Il primo cittadino, sui social, scrisse di aver deciso di comune accordo con la famiglia e di voler celebrare così anche la Fiorentina nell'anno del centenario. Non è una novità né un caso unico che si dedichi a una persona una fermata della tramvia, basti pensare al ricordo di Carlo Monni per quella alle Cascine o alla decisione di intitolare all'ex sindaco Mario Primicerio la fermata Libertà.

"Una scelta sbagliata"

Come cantava Vasco Rossi, c'è chi dice no. L'Associazione Per la Memoria di Bagno a Ripoli ha avviato da qualche tempo la raccolta firme, scrivendo che la scelta di intitolare il capolinea a Commisso è "del tutto inopportuna e sbagliata".

Per quale motivo? "Giudichiamo incongruo e avvilente per i suoi cittadini che questo territorio venga consegnato alla futura memoria collettiva attraverso il nome di un imprenditore che lo ha utilizzato per fare un suo investimento e aprire una sua impresa, senza aver avuto con la comunità ripolese alcun altro tipo di legame".

Ecco dunque che gli organizzatori dell'iniziativa propongono un'alternativa: "Se il capolinea deve riportare il nome di una personalità, anziché chiamarsi più semplicemente e razionalmente 'Bagno a Ripoli capoluogo', invitiamo il sindaco a sceglierne il nome fra i tanti personaggi di rilievo e di alto profilo che questo territorio ha prodotto e accolto nel tempo, in accordo con l’intitolazione del capolinea opposto della stessa linea". L'Associazione invita Pignotti a aprire un "percorso partecipativo" in cui la cittadinanza sceglie il nome più adeguato.

Le opinioni

Come detto, i firmatari per adesso sono 828. Su change.org si trovano anche alcuni commenti delle persone che hanno aderito all'iniziativa, come quello di Francesco che scrive "Sono assolutamente d'accordo a non confondere il piano imprenditoriale con il piano pubblico. Commisso ha fatto investimenti sul territorio, è vero, ma il suo nome non rappresenta la comunità".

Oppure c'è Marco che aggiunge: "Lasciamo le targhe di vie e fermate a ricordare ai posteri la vera storia del territorio o semplicemente onorando il territorio dando alla fermata il suo nome".

Lo riporta repubblica.it