Rocco Commisso ha deciso di tenere mister Montella per la prossima stagione
Secondo quanto riporta oggi il Corriere dello Sport in prima pagina, il nuovo presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha deciso di non mandare via Montella. Sembra intenzionato a confermarlo senza...
A cura di Redazione Labaroviola
09 giugno 2019 08:54
Secondo quanto riporta oggi il Corriere dello Sport in prima pagina, il nuovo presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha deciso di non mandare via Montella. Sembra intenzionato a confermarlo senza stravolgere quindi la struttura lasciata dai Della Valle.