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Rocco Commisso ha deciso di tenere mister Montella per la prossima stagione

Secondo quanto riporta oggi il Corriere dello Sport in prima pagina, il nuovo presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha deciso di non mandare via Montella. Sembra intenzionato a confermarlo senza...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 giugno 2019 08:54
Rocco Commisso ha deciso di tenere mister Montella per la prossima stagione -
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Secondo quanto riporta oggi il Corriere dello Sport in prima pagina, il nuovo presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha deciso di non mandare via Montella. Sembra intenzionato a confermarlo senza stravolgere quindi la struttura lasciata dai Della Valle.

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