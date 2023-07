Rocco B. Commisso Viola Park, questo sarà il nome del centro sportivo della Fiorentina

Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, si è capito in modo definitivo che il nuovo centro sportivo della Fiorentina porterà il nome del patron viola. «Rocco B. Commisso Viola Park», ormai non ci sono più dubbi, anche se la scritta vicina all’ingresso principale non è ancora stata svelata. Non una novità per un impianto sportivo. Per restare a Firenze basti pensare al Palazzo Wanny, palazzetto per il volley realizzato dall’industriale Wanny Di Filippo. Prassi più diffusa negli Stati Uniti, dove allo stesso patron viola è intitolato a Inwood il «Rocco B. Commisso Soccer Stadium», stadio di 3.500 posti da lui realizzato dove giocano i Columbia Lions. Commisso è atteso a Firenze dopo la metà di agosto. L’inaugurazione del centro sportivo sarà i primi giorni di settembre. Lo scrive La Nazione.

