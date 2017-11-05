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Ritmi incredibili al Franchi, al 10' è giá 1-1. Per i viola a segno Veretout

Incredibile avvio al Franchi. Dopo 4 minuti rete di Gerson su disattenzione di Badelj. Dopo pochi minuti pareggia i conti..

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 novembre 2017 15:03
Ritmi incredibili al Franchi, al 10' è giá 1-1. Per i viola a segno Veretout - Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Veretout
Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Veretout
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Avvio incredibile al Franchi! Dopo 4' minuti si porta in vantaggio la Roma con Gerson che di sinistro trafigge un incolpevole Sportiello. Dopo nemmeno 5 minuti la Fiorentina trova il pareggio con Veretout. Bella azione sulla sinistra di Dias che fa fuori Kolarov e serve in mezzo proprio per il francese che di mancino non sbaglia.

Fiorentina-Roma 1-1

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