Ritmi incredibili al Franchi, al 10' è giá 1-1. Per i viola a segno Veretout
Incredibile avvio al Franchi. Dopo 4 minuti rete di Gerson su disattenzione di Badelj. Dopo pochi minuti pareggia i conti..
A cura di Redazione Labaroviola
05 novembre 2017 15:03
Avvio incredibile al Franchi! Dopo 4' minuti si porta in vantaggio la Roma con Gerson che di sinistro trafigge un incolpevole Sportiello. Dopo nemmeno 5 minuti la Fiorentina trova il pareggio con Veretout. Bella azione sulla sinistra di Dias che fa fuori Kolarov e serve in mezzo proprio per il francese che di mancino non sbaglia.
Fiorentina-Roma 1-1