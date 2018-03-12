Rita Antognoni: "Poche volte nella mia vita ti ho visto piangere, ieri al Franchi..."

Rita Antognoni, moglie di Giancarlo, Club manager e bandiera della Fiorentina ha voluto così omaggiare Astori parlando di suo marito e della sua emozione. Questo il post di Rita Antognoni su Instagram...

A cura di Redazione Labaroviola 12 marzo 2018 15:39

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