Risultati finali, Genoa-Lazio 2-1, viola a meno tre dai biancocelesti. L'Empoli...
Questi i risultati finali delle partite di Serie A disputate alle ore 15:Genoa Lazio 2-1, Empoli-Sassuolo 3-0, Chievo Udinese 1-0Da segnalare nell'Empoli le panchine dei viola Traorè e Rasmussen e la...
A cura di Redazione Labaroviola
17 febbraio 2019 16:33
Questi i risultati finali delle partite di Serie A disputate alle ore 15:
Genoa Lazio 2-1, Empoli-Sassuolo 3-0, Chievo Udinese 1-0
Da segnalare nell'Empoli le panchine dei viola Traorè e Rasmussen e la prima da titolare di Dragowski. Nella Lazio invece il gol dell'ex Badelj che ha dedicato la rete ad Astori