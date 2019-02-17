Risultati finali, Genoa-Lazio 2-1, viola a meno tre dai biancocelesti. L'Empoli...

Questi i risultati finali delle partite di Serie A disputate alle ore 15:Genoa Lazio 2-1, Empoli-Sassuolo 3-0, Chievo Udinese 1-0Da segnalare nell'Empoli le panchine dei viola Traorè e Rasmussen e la...

Questi i risultati finali delle partite di Serie A disputate alle ore 15:

Genoa Lazio 2-1, Empoli-Sassuolo 3-0, Chievo Udinese 1-0

Da segnalare nell'Empoli le panchine dei viola Traorè e Rasmussen e la prima da titolare di Dragowski. Nella Lazio invece il gol dell'ex Badelj che ha dedicato la rete ad Astori