Rissa feroce tra i tifosi del Napoli in Curva. Ultras che picchiano altri ultras. Lo stadio canta: “Fuori”

Un clima incandescente sta circondando la sfida del ‘Maradona’ che vede in campo lo spettacolo sportivo tra Napoli e Milan ma in curva e presso lo stadio sono andati in scena momenti davvero pessimi che hanno visto protagonisti alcuni gruppi ultrà del Napoli, da tempo in contrasto con la società e che sono entrati in pesante diverbio con altri spettatori, sia all’entrata sia nei primi minuti del match.

Mentre si consumavano i primi 45 minuti, diversi ultrà hanno iniziato a intonare corsi contro De Laurentiis, il presidente del Napoli con cui sono in forte dissenso per la ‘politica’ della società dentro al ‘Maradona’ e per la questione biglietti, i cui prezzi sono da sempre contestati da parte dei tifosi partenopei. Mentre un gruppo insultava il presidente altri tifosi presenti hanno iniziato a fischiarli, riscaldando oltremodo il clima che è finito per incendiarsi con una rissa e conseguente fuggi fuggi generale.

La situazione è degenerata subito in curva, dove c’è stato un feroce parapiglia con gli ultrà tristi protagonisti tra pestaggi e violenze, creando poi un vuoto tra i seggiolini delimitando un confine da non oltrepassare. Ma l’atmosfera pesante si era sentita già sin da fuori lo stadio. Al momento di passare i tornelli alcuni gruppi ultrà hanno iniziato a spintonare e urtare diversi spettatori e tifosi del Napoli che erano infila, costringendoli a spostarsi e creando momenti di paura, vista la presenza anche di diversi bambini.

Una situazione di pura tensione che si era già manifestata diverse ore prima dell’inizio del match e dell’apertura dei cancelli del ‘Maradona’ quando nel primo pomeriggio un nutrito gruppo di ultrà aveva deciso di mostrare tutto il proprio dissenso nei pressi dello stadio diffondendo anche un volantino con le motivazioni della protesta. Che sarebbe dovuta sfociare nel seguire Napoli-Milan in silenzio e che invece è proseguita all’interno dello stadio. nel modo peggiore possibile. Lo riporta Fanpage

