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Il riscatto di Pezzella, al Betis 10 milioni, al difensore argentino quattro anni di contratto

Secondo quanto riportato da Tuttosport German Pezzella sarà riscattato dalla Firoentina per 10 milioni di euro che andranno nelle casse del Betis. Il calciatore ha già fatto sapere di sperare con tutt...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 novembre 2017 15:36
Il riscatto di Pezzella, al Betis 10 milioni, al difensore argentino quattro anni di contratto - Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Pezzella
Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Pezzella
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Secondo quanto riportato da Tuttosport German Pezzella sarà riscattato dalla Firoentina per 10 milioni di euro che andranno nelle casse del Betis. Il calciatore ha già fatto sapere di sperare con tutti se stesso di poter rimanere nella squadra viola. Per il difensore argentino pronto un contratto di quattro anni appena il riscatto sarà ufficializzato.

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