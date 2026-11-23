Ripa: "Accetto l'idea di Paratici di ottenere un dodicesimo posto per poi crescere in futuro"

L'ex giocatore viola ha parlato del direttore viola che ha fatto il mercato

Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, Roberto Ripa ha analizzato il momento della Fiorentina, soffermandosi sulla necessità della squadra di acquisire quell'equilibrio difensivo finora mancato.

L'analisi dell'ex dirigente viola "In attacco la Fiorentina riesce comunque a trovare la via della rete grazie all'estro e all'imprevedibilità dei suoi interpreti. A mio avviso, il vero salto di qualità passa ora dalla conquista di una maggiore compattezza dietro. Non dipende dai singoli, ma dal fisiologico periodo di assestamento necessario dopo una profonda rivoluzione tecnica".

Il progetto di Paratici e il futuro di Mastantuono “Condivido pienamente la visione di Paratici: accogliere con realismo un dodicesimo posto oggi per costruire una scalata graduale nelle prossime stagioni, una scelta che lascia intendere una precisa strategia per le future sessioni di mercato. Apprezzo molto la linea verde adottata dal club. Mastantuono? La sua situazione è particolare, ma la squadra può crescere valorizzandolo e godendosi il suo talento per un paio di stagioni”.