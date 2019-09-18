Rinnovo Venuti, è tutto fatto. Contratto fino al 2023. I dettagli..
Lorenzo Venuti-Fiorentina: un rapporto che è destinato a proseguire. Dopo aver convinto Montella a tenerlo in rosa quest'estate, come raccolto da Turtomercatoweb.com il giocatore classe '95 si apprest...
A cura di Redazione Labaroviola
18 settembre 2019 13:49
Lorenzo Venuti-Fiorentina: un rapporto che è destinato a proseguire. Dopo aver convinto Montella a tenerlo in rosa quest'estate, come raccolto da Turtomercatoweb.com il giocatore classe '95 si appresta a rinnovare con la società viola fino al 2023 e percepirà uno stipendio da 350mila euro a stagione più bonus. Piccolo passo in avanti rispetto ai 300mila euro con scadenza 2021 del contratto attuale.