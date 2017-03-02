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Il rinnovo di Bernardeschi, un ingaggio alla Giuseppe Rossi e la fascia da capitano della Fiorentina

L'attuale contratto scade nel 2019, adesso bisognerà trovare un accordo per rinnovare fino al 2021. Bernardeschi vuole restare

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 marzo 2017 11:16
Il rinnovo di Bernardeschi, un ingaggio alla Giuseppe Rossi e la fascia da capitano della Fiorentina - Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.01.2017, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli.
Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.01.2017, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli.
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Il Corriere dello Sport Stadio scrive questa mattina del prossimo rinnovo di contratto di Bernardeschi:

Soldi, molti soldi, almeno relativamente parlando. Un ingaggio di quelli che ha percepito Giuseppe Rossi fino ad un anno fa per intenderci. E poi anche la fascia di capitano e il ruolo di uomo-immagine della nuova Fiorentina, questo è quello che la società ha messo sul piatto per convincere Federico Bernardeschi a rinnovare il proprio accordo con il club viola fino al 2021. Dopo il primo contratto firmato durante l’era Pradè (valido fino al 2019) è ora che c’è bisogno di fare il grande salto, anche perché già in estate ci saranno alla porta molti club che proveranno a convincerlo a staccarsi da Firenze ma il numero dieci viola ha già fatto sapere di voler rimanere.

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