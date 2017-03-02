Il rinnovo di Bernardeschi, un ingaggio alla Giuseppe Rossi e la fascia da capitano della Fiorentina

L'attuale contratto scade nel 2019, adesso bisognerà trovare un accordo per rinnovare fino al 2021. Bernardeschi vuole restare

Il Corriere dello Sport Stadio scrive questa mattina del prossimo rinnovo di contratto di Bernardeschi:

Soldi, molti soldi, almeno relativamente parlando. Un ingaggio di quelli che ha percepito Giuseppe Rossi fino ad un anno fa per intenderci. E poi anche la fascia di capitano e il ruolo di uomo-immagine della nuova Fiorentina, questo è quello che la società ha messo sul piatto per convincere Federico Bernardeschi a rinnovare il proprio accordo con il club viola fino al 2021. Dopo il primo contratto firmato durante l’era Pradè (valido fino al 2019) è ora che c’è bisogno di fare il grande salto, anche perché già in estate ci saranno alla porta molti club che proveranno a convincerlo a staccarsi da Firenze ma il numero dieci viola ha già fatto sapere di voler rimanere.