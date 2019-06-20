Rimane l'interesse viola per Cutrone, il giovane alla fine dell'Europeo U21 deciderà il suo futuro. Su di lui anche...
Una volta terminato l'Europeo Under 21, secondo il Corriere della Sera, il giovane classe '98 Patrick Cutrone parlerà con la dirigenza del Milan per decidere o meno se restare a Milano. Su di lui in f...
A cura di Redazione Labaroviola
20 giugno 2019 22:39
Una volta terminato l'Europeo Under 21, secondo il Corriere della Sera, il giovane classe '98 Patrick Cutrone parlerà con la dirigenza del Milan per decidere o meno se restare a Milano. Su di lui in forte pressing resta la Fiorentina ma ci sono anche il Sassuolo ed il Torino interessate all'attaccante.