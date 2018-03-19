Rigore: voleva battere Chiesa ma Pioli ha scelto Thereau

Come riporta il Corriere dello Sport Chiesa voleva battere il rigore decisivo. Tuttavia Pioli come rigorista ha designato Thereau."Sono stato io a decidere, Cyril è sempre stato il primo o il secondo...

Come riporta il Corriere dello Sport Chiesa voleva battere il rigore decisivo. Tuttavia Pioli come rigorista ha designato Thereau.

"Sono stato io a decidere, Cyril è sempre stato il primo o il secondo rigorista. Meno male ha segnato, non era entrato bene. La sua freddezza ci serviva”, ha raccontato dopo il fischio finale il tecnico viola. Per fortuna la scelta è stata corretta.