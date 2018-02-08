Rifinitura sul terreno del Franchi per la Fiorentina: così si prepara la sfida alla Juve
Rifinitura sul terreno del Franchi per la Fiorentina, questa mattina, in attesa del match più atteso dell'anno, quello contro la Juventus di Massimiliano Allegri, domani sera. La squadra si è allenata...
A cura di Redazione Labaroviola
08 febbraio 2018 13:13
Rifinitura sul terreno del Franchi per la Fiorentina, questa mattina, in attesa del match più atteso dell'anno, quello contro la Juventus di Massimiliano Allegri, domani sera. La squadra si è allenata sul rettangolo verde che, tra poco più di 24 ore, vedrà la viola affrontare una corazzata che sembra inarrestabile: tutti però vogliono invertire il pronostico.