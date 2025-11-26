Rifinitura Fiorentina: assenti Dodò, Piccoli e Gosens. Kouame e Sabiri si allenano in gruppo

Si sta svolgendo in questi minuti al Viola Park di Bagno a Ripoli la rifinitura della Fiorentina in vista della sfida di Conference League contro l'AEK Atene. La Fiorentina si sta allenando sotto gli...

Si sta svolgendo in questi minuti al Viola Park di Bagno a Ripoli la rifinitura della Fiorentina in vista della sfida di Conference League contro l'AEK Atene. La Fiorentina si sta allenando sotto gli occhi attenti di mister Vanoli e ci sono 3 assenti. Si tratta di Dodò, Piccoli e Gosens. Ancora sconosciuti i tempi di recupero dei 3 che salteranno sicuramente la partita di domani. Si allenano con il gruppo Kouame e Sabiri che però non sono inseriti in lista UEFA