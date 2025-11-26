Rifinitura Fiorentina: assenti Dodò, Piccoli e Gosens. Kouame e Sabiri si allenano in gruppo
Si sta svolgendo in questi minuti al Viola Park di Bagno a Ripoli la rifinitura della Fiorentina in vista della sfida di Conference League contro l'AEK Atene. La Fiorentina si sta allenando sotto gli...
A cura di Redazione Labaroviola
26 novembre 2025 11:30
Si sta svolgendo in questi minuti al Viola Park di Bagno a Ripoli la rifinitura della Fiorentina in vista della sfida di Conference League contro l'AEK Atene. La Fiorentina si sta allenando sotto gli occhi attenti di mister Vanoli e ci sono 3 assenti. Si tratta di Dodò, Piccoli e Gosens. Ancora sconosciuti i tempi di recupero dei 3 che salteranno sicuramente la partita di domani. Si allenano con il gruppo Kouame e Sabiri che però non sono inseriti in lista UEFA