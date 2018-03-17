Rifinitura alla vigilia del Torino sotto gli occhi di Andrea Della Valle
Rifinitura al centro sportivo per la Fiorentina alla vigilia della partita contro il Torino in programma domani alle 15 allo stadio Grande Torino. La squadra viola sta provando gli ultimi dettagli in...
A cura di Redazione Labaroviola
17 marzo 2018 13:27
Rifinitura al centro sportivo per la Fiorentina alla vigilia della partita contro il Torino in programma domani alle 15 allo stadio Grande Torino. La squadra viola sta provando gli ultimi dettagli in vista del match sotto gli occhi del presidente onorario Andrea Della Valle, di Mario Cognigni e del club manager Giancarlo Antognoni. Un ennesimo segnale del forte riavvicinamento della proprietà verso la squadra.