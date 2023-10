Rientro dalla Nazionale: Brekalo torna oggi, Quarta, Gonzalez e Nico a Firenze solamente venerdì 

Josip Brekalo rientra già oggi e si candida per una maglia da titolare lunedì contro l’Empoli dopo aver messo minuti nelle gambe con la Croazia, per tutti gli altri potrebbe servire un po’ di pazienza in più. Gli italiani Biraghi, Bonaventura e Kayode (Under21), il serbo Milenkovic e l’ivoriano Kouamé, potrebbe invece servire un giorno in più di attesa. Gli ultimi a rientrare in città saranno come sempre sicuramente gli argentini Martinez Quarta, Beltran e Nico Gonzalez che si rivedranno al Viola Park soltanto venerdì. Il difensore è da considerarsi in ballottaggio con Ranieri, l’attaccante va verso la panchina con Nzola titolare e Gonzalez, in assenza di imprevisti, dovrebbe partire dal 1′. Lo scrive il Corriere dello Sport.

