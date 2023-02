Ricordate Vessicchio? Offese Firenze e la Fiorentina, è diventato un carro di carnevale con maglia viola

C’è anche Sergio Vessicchio tra i protagonisti del Carnevale di Agropoli. Il personaggio cilentano è uno dei soggetti dei carri allegorici realizzati in occasione della 50esima edizione del Carnevale di Agropoli. Nonostante il cielo uggioso, in tanti hanno affollato le strade per assistere alla tradizionale sfilata dei carri: tra questi, in molti hanno notato la presenza di un carro raffigurante Sergio Vessicchio, con tanto di maglia della Fiorentina.

Il motivo? Una polemica a distanza con la città di Firenze che in passato ha portato Vessicchio agli onori della cronaca per aver offeso pesantemente Firenze, la Fiorentina e tutti i fiorentini. Ricordiamo che Vessicchio è il direttore di Tutto Juve ma non è un giornalista ed è stato diffidato dal sindaco di Firenze Dario Nardella per le sue pesanti offese. Al carnevale di Agropoli lo hanno preso in giro cosi

IL RETROSCENA SU RUI COSTA