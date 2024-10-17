Richardson scalpita, è pronto a ritagliarsi uno spazio da protagonista. Aumenta la concorrenza nel centrocampo 

Al rientro di Mandragora la concorrenza sarà folta

In vista degli impegni ravvicinati, Richardson è pronto a ritagliarsi uno spazio da protagonista, avendo mostrato buone prestazioni nei 294 minuti giocati tra campionato e Coppa. Il centrocampo della Fiorentina è stato completamente rinnovato nell'ultimo periodo di mercato, con l'unica eccezione di Rolando Mandragora. Dopo l'operazione al ginocchio sinistro del 4 ottobre, Mandragora sta recuperando rapidamente e desidera tornare in squadra. Il suo rientro porterà a un aumento della concorrenza, rendendo difficile rinunciare ai tre titolari attuali. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

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