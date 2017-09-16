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Riccardo Saponara: subito in goal con la Primavera

Saponara subito protagonista con un goal con la maglia della Primavera.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 settembre 2017 15:28
Riccardo Saponara: subito in goal con la Primavera -
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Subito in goal Riccardo Saponara, che sta giocando il primo tempo della sfida tra la Fiorentina Primavera ed i pari età della Samp.

A metà frazione l'ex giocatore dell'Empoli, oggi con le giovanili per ritrovare il ritmo partita, ha portato in vantaggio i viola con un bel destro al volo da fuori area. Sfortunatamente subito dopo è arrivato il pari dei doriani.

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