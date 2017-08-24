Riccardo Saponara lavora duro, obiettivo tornare in campo il 10 settembre contro il Verona
Non ha fatto la preparazione a Moena, ieri non è volato a Madrid per allenarsi. Adesso vuole prendersi la Fiorentina e ripagare la fiducia di tutti
A cura di Redazione Labaroviola
24 agosto 2017 10:33
Riccardo Saponara continua il lavoro di recupero, giorno dopo giorno. Il fantasista avrebbe messo nel mirino la partita contro il Verona, in programma il 10 settembre, come sfida giusta per il rientro. Ieri non era a Madrid per la sfida contro il Real perché è rimasto a Firenze per lavorare. Presto sarà il suo momento, la Fiorentina gli ha dato fiducia, adesso Riccardo vuole solo ripagare tutti come sa fare meglio.
Corriere dello Sport Stadio