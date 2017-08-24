Riccardo Saponara lavora duro, obiettivo tornare in campo il 10 settembre contro il Verona

Non ha fatto la preparazione a Moena, ieri non è volato a Madrid per allenarsi. Adesso vuole prendersi la Fiorentina e ripagare la fiducia di tutti

A cura di Redazione Labaroviola 24 agosto 2017 10:33

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