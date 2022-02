Riccardo Cucchi sorpreso: “Raramente ho visto la Fiorentina cosi in difficoltà in una partita”

Riccardo Cucchi, voce storica di Rai Radio 1 ha commentato su Twitter la sconfitta della Fiorentina contro la Lazio: “Ottima prestazione della Lazio. Raramente ho visto la Fiorentina, che giudico un’ottima squadra, così in difficoltà. Merito della Lazio. Bella prestazione di Luis Alberto e Immobile tra gli altri. Ma non solo. Sarri va lasciato lavorare in pace” ha chiosato il telecronista.

