Riccardo Cucchi: “Italiano uno dei migliori. Quasi nessuno gioca bene come la Fiorentina”

Riccardo Cucchi, radiocronista di Radio Uno, ha parlato a Radio Bruno del momento della Fiorentina, queste le sue parole:

“La Fiorentina è la squadra più in forma del campionato e gioca il calcio più bello, ma lo dico da tanto tempo. La squadra di Italiano ha un gioco chiaro, bello, identitario, in passato non c’era efficacia, adesso alla bellezza si unisce anche l’efficacia. A Milano c’è stata una partita bellissima per chi ama il calcio, senza tatticismi. Questa è stata una stagione difficile per tutti, condizionata da una pausa molto lunga, una pausa difficile da gestire anche nella preparazione.

Credo che la Fiorentina abbia dimostrato di aver superato un periodo di appannamento, credo che la cosa più importante è che anche nei momenti più importanti Italiano abbia sentito intorno a sé la fiducia e questo non è scontato nel calcio italiano, credo che Italiano sia uno dei migliori allenatori della sua generazione. L’allenatore conta sempre tantissimo ma la squadra deve seguirlo e la società deve dargli fiducia che si spazientiscono, anche il pubblico deve giocare una parte importante, Firenze è sofisticato.

Ho visto la Fiorentina giocare dal vivo a Roma contro la Lazio, è stata una squadra che ha messo più in difficoltà la Lazio con un’identità molto chiara che è difficile trovare in campionato. La Fiorentina è impegnata su 3 fronti, unica squadra ad essere impegnata con prospettive di successo su 3 fronti, questo è un elemento di grande importanza. La squadra deve essere efficace, mettere insieme bellezza ed efficacia è la cosa più difficile. I successi europei hanno trainato anche le vittorie in campionato. Secondo me la Fiorentina può raggiungere anche la finale di Conference League comportandosi con grande autorevolezza in campo europea.

Sono un grande estimatore di Italiano, sono molto legato al suo modo di fare calcio perché lui ha trovato un giusto equilibrio tra il palleggio e la verticalizzazione, non soltanto possesso palla ma anche profondità per segnare. A Milano, anche rischiando, non ha mai rinunciato a giocare in verticale non rinunciando alle due fasi”

