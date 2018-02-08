I ricavi della cessione di NTV sono uguali ai costi per lo stadio nuovo. Importante indizio?

Come già scritto in questo sito, i Della Valle hanno recentemente incassato una cifra pari a 350 milioni di euro per la cessione di circa il 20% delle quote di Italo.Il fatto curioso è che la cifra st...

Come già scritto in questo sito, i Della Valle hanno recentemente incassato una cifra pari a 350 milioni di euro per la cessione di circa il 20% delle quote di Italo.

Il fatto curioso è che la cifra stimata per la realizzazione del nuovo stadio della Fiorentina è di 300-400 milioni che è quindi la stessa incassata per la cessione di Italo.

Ricordiamo che la presentazione del progetto definitivo è slittata ad ottobre 2018 data entro la quale la società dovrà presentarlo a Palazzo Vecchio.

Già nei mesi scorsi Nardella si era detto molto ottimista della realizzazione del nuovo stadio giocandosi anche buona parte della credibilità politica. Adesso con questa nuova liquidità entrata nelle casse dei Della Valle il nuovo stadio non sembra essere più un miraggio.

Di recente anche il segretario PD Renzi ha parlato ad italpress del nuovo stadio :"Il nuovo stadio? Tutti noi facciamo il tifo perché si possa realizzare e si possa realizzare quanto prima, oggi però, senza essere scaramantici, per le prossime 48 ore il tifo è dedicato soprattutto ad una partita, alla Partita e non diciamo altro…."

Sviluppi nei prossimi mesi.