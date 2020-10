CorSport, Ribery, serve il suo primo gol al Franchi per rendere speciale la gara di domenica

La prima rete al Franchi di Ribery. Magari decisiva. Ecco cosa potrebbe rendere speciale la gara di domenica prossima contro l’Udinese. Ecco cosa spera il francese per risollevare la Fiorentina e dare una mano fondamentale pure al suo allenatore. Del resto la forza del campione si riconosce soprattuto nelle difficoltà e allora in questo momento in città sembra ancora più facile volgere lo sguardo verso Franck. Il numero 7 che dà tutto, che suggerisce, si arrabbia e rinasce. Basterebbe il suo talento “spiattellato” a San Siro contro l’Inter per far tornare il coraggio ai viola. In attesa del salto di qualità collettivo serve la qualità individuale.

Ora vuole tornare a fare la differenza all’Artemio Franchi, lo stadio in cui non ha ancora mai fatto centro perchè le sue reti sono sempre state in trasferta. E anche senza i tifosi sugli spalti, la sua gioia sarebbe pronta ad esplodere. Lo riporta il Corriere dello Sport.

