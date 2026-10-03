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Ribery: "Scelsi la Fiorentina perché amo il calcio. Notai subito il talento di Chiesa e Vlahovic"

"Sono stati 2 anni bellissimi, è stato un onore vestire la maglia viola"

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 ottobre 2026 15:11
Ribery: "Scelsi la Fiorentina perché amo il calcio. Notai subito il talento di Chiesa e Vlahovic" -
Chiesa
Dusan Vlahovic
Ribery
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Franck Ribery, presente al Festival dello Sport di Trento, ha parlato della sua esperienza alla Fiorentina nella cornice del teatro Filarmonico. Queste le sue parole:

"Quando ho salutato al Bayern, il mio obiettivo era quello di rimanere in Europa. Potevo andare anche in Qatar, ma io amo troppo il calcio e per questo ho scelto di venire a Firenze. È un club molto importante per la Serie A che ha vissuto tante cose, ha giocato la Champions e sapevo che i tifosi sono molto passionali. Peccato, perché poi è arrivato il Covid e giocare senza i tifosi è veramente brutto. Sono stati 2 anni bellissimi, ho bei ricordi. È stato un onore vestire la maglia viola e mi piace sempre venire a Firenze".

Su Chiesa e Vlahovic: "Quando sono arrivato a Firenze non conoscevo nessuno. Però quando ho visto Chiesa e Vlahovic, ho notato subito che avevano un grande potenziale. Il consiglio che ho dato loro era quello di lavorare sempre e di essere professionali. Ogni tanto gli proponevo di fare qualcosa insieme prima o dopo l'allenamento".

Sui problemi fisici di Chiesa: "Quando si è infortunato, gli è capitata la cosa peggiore che possa capitare a un giocatore. Quando si sta lontani dal campo è dura, perché non sai mai la condizione che avrai quando tornerai. Ha avuto un po' di problemi al Liverpool, perché se giochi poco è sempre difficile. Però lo so che ha una mentalità che gli permette di andare avanti e lavorare. Questo è importante perché non è più giovane, ma lui può ancora dimostrare tanto"

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