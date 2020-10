Nazione, Ribery dal 1′ contro la Roma, farà coppia con Kouame. Pezzella e Borja Valero out

Per la sfida in programma domani contro la Roma all’Olimpico, Pezzella e Borja Valero saranno gli indisponibili. In difesa verrà confermato Martinez Quarta, come regista dovrebbe tornare Amrabat. Kouamé dovrebbe far coppia in attacco con Ribery. Sulla fascia dovrebbe esserci Lirola, panchina per Callejon. Lo riporta La Nazione.

